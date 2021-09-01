İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI (2021/43)

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI (2021/43)KARAR TARİHİ : 01/09/2021 KARAR NO : 2021/43İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARIİl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, Vali Vekili Sayın Recep YÜKSEL başkanlığında, 01. 09.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI (2021/43)KARAR TARİHİ : 01/09/2021 KARAR NO : 2021/43İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARIİl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, Vali Vekili Sayın Recep YÜKSEL başkanlığında, 01. 09. 2021 tarihinde saat 10: 00'da Valilik Binası Toplantı Salonunda OLAĞANÜSTÜ olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. İçişleri Bakanlığının 31. 08. 2021 tarihli ve 13807 sayılı "PCR Zorunluluğu" konulu Genelgesinde; Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanmakta, bu doğrultuda 20. 08. 2021 tarihli ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde aşılama çalışmalarının gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiği ifade edilmekte, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin? konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi gerektiği belirtilerek, yine Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid­19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde" öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceği bildirilmektedir. Bu kapsamda İlimizde?MADDE 1- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince; öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde? bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istenilmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına, MADDE 2- PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb. ) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb. ) kullanacak olan kişilerin? aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol edilmesine, PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğinin öğrenilmesine, MADDE 3- Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb. ) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb. ) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu işleminin 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanmasına, MADDE 4- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, MADDE 5- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine, MADDE 6- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne(Seyahat İzin Kurulu), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre