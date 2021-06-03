İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı (2021/37)

KARAR TARİHİ : 02/06/2021KARAR NO : 2021/37İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARIİl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, Vali Sayın Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, 02. 06.

KARAR TARİHİ : 02/06/2021

KARAR NO : 2021/37

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, Vali Sayın Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, 02. 06. 2021 tarihinde saat 19: 00'da Valilik Binası Toplantı Salonunda OLAĞANÜSTÜ olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İçişleri Bakanlığının 01. 06. 2021 tarihli ve 8962 sayılı Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021 Tarihine Ertelenmesi" konulu Genelgesinde; kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı İçişleri bakanlığı Genelgesiyle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07. 00-21. 00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlandığı belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususunun göz önünde bulundurulduğu ifade edilmektedir.

İçişleri Bakanlığının 02. 06. 2021 tarihli ve 9069 sayılı "Liselere Giriş Sınavı" konulu Genelgesinde ise; Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında? pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirildiği belirtilerek, Milli Eğitim Bakanlığının 01. 06. 2021 tarihli ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09. 30-12. 50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

İçişleri Bakanlığının 02. 06. 2021 tarihli ve 9070 sayılı "6 Haziran'da Yapılacak Seçimler" konulu Genelgesinde de; Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği, kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı Genelgesiyle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında? Pazar günleri ise Cumartesi saat 22. 00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirildiği, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01. 06. 2021 tarihli ve 133681 yazısında? tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, 764 köy/mahallede ise muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29'uncu ve 33'üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede İlimizde? Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların tüm il ve ilçelerde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Yukarıda yer alan İçişleri Bakanlığı Genelgeleri kapsamında İlimizde;

MADDE 1- Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00-16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

MADDE 2- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Belediye Başkanlıklarınca alınmasına,

MADDE 3- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, 07. 00-15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

MADDE 4- 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07. 00-15. 00 saatleri arasında açık olabilmelerine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,

MADDE 5- Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin Belediye Başkanlıklarınca, İl Özel İdaresince, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, kolluk kuvvetlerince ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, ilçelerde koordinasyonun Kaymakamlıklarca yürütülmesine, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

MADDE 6- Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

MADDE 7- 6 Haziran 2021 Pazar günü belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanmasına/alınmasına,

MADDE 8- Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak tüm illerimizde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine,

MADDE 9- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79'uncu ve 82'nci maddelerinde yer verilen? seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesine,

MADDE 10- Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,

MADDE 11- Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde planlamaların yapılmasına, özellikle muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanmasına muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesine, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınmasına ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine,

MADDE 12- Sinema salonlarının faaliyetleri ile ilgili; 01. 06. 2021 tarihli ve 2021/36 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararının 3. 2'nci maddesinin (b) bendinde yer alan "Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07. 00-21. 00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesi" yönündeki uygulamaya 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

MADDE 13- Bankalar ve özel işyerlerinin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak İlimiz merkez ve ilçelerinde hizmet veren noter dairelerinin 09. 00-17. 00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

MADDE 14- 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi) ile açık yüzme havuzlarının saat 21. 00'e kadar faaliyet gösterebilecek olması nedeniyle konaklama tesisleri içerisinde bulunan yeme-içme yerleri ile açık yüzme havuzlarının da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde dışarıdan müşteri kabul edebilmelerine, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ile diğer günlerde saat 21. 00'den sonra ise sadece konaklamalı müşterilerine hizmet verebilmelerine,

MADDE 15- Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında gazino, taverna, birahane, gibi işyerlerinin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilmesi yönünde karar alındığından; "bar, pub, pavyon, gece klubü, disko, diskotek vb. gibi" aynı veya benzer mahiyette hizmet sunan işyerlerinin de faaliyetlerine ara verilmesi uygulamasına devam edilmesine,

MADDE 16- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 17- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 18- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl seçim Kuruluna, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne(Seyahat İzin Kurulu), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre