Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01/09/2021 Tarih ve 2021/48 Sayılı Kararı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01/09/2021 Tarih ve 2021/48 Sayılı KararıANTALYA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARIKarar No: 2021/48 Karar Tarihi: 01/09/2021İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 31. 08.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01/09/2021 Tarih ve 2021/48 Sayılı KararıANTALYA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARIKarar No: 2021/48 Karar Tarihi: 01/09/2021İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 31. 08. 2021 tarihli ve 13807 sayılı "PCR Zorunluluğu" konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 01. 09. 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. GÜNDEM: Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla gereken tedbirlerin kararlaştırılması. KARAR: İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle; Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi büyük önem taşıdığı, Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığının 20. 08. 2021 tarihi ve 13441 sayılı Genelgesiyle; - Aşılama çalışmalarının gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi, - 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin? konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesinin, Kararlaştırıldığı; Yine Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid­19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde" öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceğinin belirtildiği bildirilerek, konu ile ilgili Vali ve Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir. Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda; 1. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olmaları önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde? bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istenilmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına, 2. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb. ) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb. ) kullanacak olan kişilerin? aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerine, 3. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb. ) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb. ) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucunun 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına, 4. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, 5. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3. 150, 00 TL idari para cezası uygulanmasına, b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. " hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 01. 09. 2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Kaynak: Habermetre