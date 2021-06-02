İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı 2021/30

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARIKARAR NO : 30KARAR TARİHİ : 01. 06. 2021Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01 Haziran 2021 günü saat 22. 00'da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 30

KARAR TARİHİ : 01. 06. 2021

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01 Haziran 2021 günü saat 22. 00'da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

İçişleri Bakanlığımızın 01. 06. 2021 tarih ve 8962 sayılı Genelgesi doğrultusunda, sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla; sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına, Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 2021/30 NO'LU KARARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Habermetre