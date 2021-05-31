İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı 2021/28

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARIKARAR NO : 28KARAR TARİHİ : 30. 05. 2021Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30 Mayıs 2021 günü saat 15. 00'da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 28

KARAR TARİHİ : 30. 05. 2021

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30 Mayıs 2021 günü saat 15. 00'da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından "Covıd-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberinde" 28. 05. 2021 tarihinde yapılan güncelleme doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09. 11. 2020 tarih ve 85 sayılı kararının 1. Maddesinin 1. Fıkrasında Covid-19 PCR pozitif vaka/hastalarda belirlenen "Asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 10 gün, " karantina süresinin 14 gün olarak değiştirilmesine, Bu bağlamda karantina altında bulunan Covid-19 PCR pozitif vaka/hastalarda kamu çalışanları için denetim ekipleri tarafından düzenlenen idari izin belgeleri ile özel sektör çalışanları için aile/filyasyon/hastane hekimleri tarafından düzenlenen sağlık/istirahat raporu belgelerinin 14 gün olarak düzenlenmesine, Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına, Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 2021/28 NO'LU KARARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Habermetre