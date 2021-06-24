İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Vali Vekili Hasan ÖZTÜRK başkanlığında 24/06/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs'e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Vali Vekili Hasan ÖZTÜRK başkanlığında 24/06/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs'e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilimizde alınacak tedbirlerin görüşülmesi.

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde ilimiz merkezinde ve ilçelerde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplanmıştır.

Bu kapsamda ilimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi sabah 10: 15-12: 30 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar sabah 10: 15-13: 15 saatleri arasında ve 27 Haziran 2021 Pazar öğleden sonra 15: 45-17: 45 saatleri arasında olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla Nüfus Müdürlükleri'nin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07: 00-15: 30 saatleri arasında açık bulundurulmasına, Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmamasına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olmasına, Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçilerinin ve/veya yakınlarının 05: 00-19: 00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin ve fotoğrafçıların (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07: 00-18: 00 saatleri arasında açık olabilmelerine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına, Sınava girecek öğrenciler ile yakınlarının/refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce alınmasına, Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için Milli Eğitim Müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla Valilik ve Kaymakamlıklar koordinasyon sağlanarak gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınmasının ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Boris Johnson Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:12:47. #1.14#

title