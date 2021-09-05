İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04/09/2021 Tarihli ve 120 Sayılı Kararı.

Karar Tarihi: 04. 09. 2021Karar No: 120Konu: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak önlemler.

Karar Tarihi: 04. 09. 2021

Karar No: 120

Konu: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak önlemler.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04. 09. 2021 tarihinde saat 16: 00'da Vali Osman HACIBEKTAŞOĞLU başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR;

1. Türkiye Futbol Federasyonunca yayımlanan "Müsabakalarda Uygulanacak Covid­19 Tedbirlerine İlişkin Talimat" hükümleri gereği?

1. 1- Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 Sezon müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin % 50'si oranında ev sahibi takım seyircisinin alınabilmesine ve koltukların bir dolu, bir boş olacak şekilde kullanılmasına,

1. 2- Aşı takvimini tamamlamış kişilerin, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile? Covid­19 geçirmiş kişilerin ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilmelerine,

1. 3- 12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişilerin, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla stadyuma girebilmesine,

2. Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbirin alınmasına,

3. Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapılması, aksi davranışların kişiler ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağının duyurulmasına,

4. Konunun il spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyonun sağlanmasına,

5. Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmemesi, bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personelinin de görevlendirilmesine,

6. Müsabakalarda Uygulanacak Covid­19 Tedbirlerine İlişkin Talimata aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimleri ile ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanmasına,

Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre