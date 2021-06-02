İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 02/06/2021 Tarihli ve 113 Sayılı Kararı

Karar Tarihi: 02. 06. 2021Karar No: 113Konu: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak önlemler.

Karar Tarihi: 02. 06. 2021

Karar No: 113

Konu: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak önlemler.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02. 06. 2021 tarihinde saat 10: 00'da Vali Osman HACIBEKTAŞOĞLU başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR;

İlimizde bulunan sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Kaynak: Habermetre