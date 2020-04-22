İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan ramazan kararları
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan ramazan kararları

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, ramazan ayı dolayısıyla bazı kararlar aldı.

22.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:42
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan ramazan kararları

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, ramazan ayı dolayısıyla bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir araya gelen kurul, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların sokağa çıkarak sosyal mesafe kuralını göz ardı etmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına ve bu ay boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına karar verdi.

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için vatandaşların gönüllü olarak verecekleri bahşişlerin yerel imkanlarla sağlanması istendi.

Kurul ayrıca, oluşabilecek yoğunluk nedeniyle fırınlardaki özel sipariş alımının iftardan 2 saat önce sonlandırılmasını, trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasını, arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasını, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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