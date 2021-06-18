İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/10
T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde öğretmenler ile diğer eğitim personelinin özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerinin seyahat izin belgesi alınması şartından muaf tutulmalarıKarar No : 2021/10Karar Tarihi : 11. 02.
T. C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde öğretmenler ile diğer eğitim personelinin özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerinin seyahat izin belgesi alınması şartından muaf tutulmaları
Karar No : 2021/10
Karar Tarihi : 11. 02. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları
Kaynak: Habermetre