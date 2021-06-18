İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/10
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/10

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/10
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde öğretmenler ile diğer eğitim personelinin özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerinin seyahat izin belgesi alınması şartından muaf tutulmalarıKarar No : 2021/10Karar Tarihi : 11. 02.

T. C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde öğretmenler ile diğer eğitim personelinin özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerinin seyahat izin belgesi alınması şartından muaf tutulmaları

Karar No : 2021/10

Karar Tarihi : 11. 02. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

Kaynak: Habermetre

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