İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/59
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/59

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/59
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Sınır kapılarımızdan Ülkemize giriş yapmak isteyen kişilere gerekli karantina işlemlerinin uygulanması Karar No : 2021/59Karar Tarihi : 11. 06. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları.

T. C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Sınır kapılarımızdan Ülkemize giriş yapmak isteyen kişilere gerekli karantina işlemlerinin uygulanması Karar No : 2021/59

Karar Tarihi : 11. 06. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

Kaynak: Habermetre

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