İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/59
T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Sınır kapılarımızdan Ülkemize giriş yapmak isteyen kişilere gerekli karantina işlemlerinin uygulanması Karar No : 2021/59Karar Tarihi : 11. 06. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları.
T. C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Sınır kapılarımızdan Ülkemize giriş yapmak isteyen kişilere gerekli karantina işlemlerinin uygulanması Karar No : 2021/59
Karar Tarihi : 11. 06. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları
Kaynak: Habermetre