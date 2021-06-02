İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2021 Tarih ve 27 Sayılı "Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021'E Ertelenmesi" Konulu Kararı
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2021 Tarih ve 27 Sayılı "Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021'E Ertelenmesi" Konulu Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2021 Tarih ve 27 Sayılı 'Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021'E Ertelenmesi' Konulu Kararı
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T. C.BİNGÖL VALİLİĞİİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu BaşkanlığıKARAR TARİHİ : 02. 06. 2021KARAR NO : 2021/27İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARIGÜNDEMKonu : Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021'e Ertelenmesi.İlgi : a-) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01. 06.

T. C.

BİNGÖL VALİLİĞİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı

KARAR TARİHİ : 02. 06. 2021

KARAR NO : 2021/27

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

GÜNDEM

Konu : Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021'e Ertelenmesi.

İlgi : a-) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01. 06. 2021 tarihli ve E-89780865-153-8878 sayılı genelgesi.

b-) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01. 06. 2021 tarihli ve E-89780865-153-8962 sayılı genelgesi.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddelerine istinaden, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Kadir EKİNCİ başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

ALINAN KARARLAR

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının ilgi Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha 2020/26 Nolu karar ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07: 00­-21: 00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri kararı alınmıştı.

İlgi a genelgede belirtilen hususlar dahilinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli İşlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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