İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/53
T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu KararlarıBulgaristan ile Covid-19 Bağışıklık/Aşı Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması Karar No : 2021/53Karar Tarihi : 31. 05. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları.
T. C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları
Bulgaristan ile Covid-19 Bağışıklık/Aşı Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması Karar No : 2021/53
Karar Tarihi : 31. 05. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları
Kaynak: Habermetre