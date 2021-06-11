İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021/37

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARIİli: KilisKarar tarihi: 10. 06. 2021Karar sayısı: 2021/37Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İli: Kilis

Karar tarihi: 10. 06. 2021

Karar sayısı: 2021/37

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarih ve 2021/33 sayılı Kararımızla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00­—05. 00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgi yazı ve eklerinde özetle; Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonunun 07. 06. 2021 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile belirlendiği ifade edilerek program gereğince haziran ayı boyunca çarşamba ve pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir.

İçişleri Bakanlığının 10. 06. 2021 tarih ve 153--9579 sayılı genelgesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği İlimiz Valisi Sayın Recep SOYTÜRK başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72' nci maddeleri uyarınca;

İlgi talep yazısı ekinde belirlenen program dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020­2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına katılacak takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla;

Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından,

Müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından, muaf tutulmalarına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Karar vermiştir.

Kaynak: Habermetre