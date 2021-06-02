İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021/34
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021/34

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021/34
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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARIİli: KilisKarar tarihi: 02/06/2021Karar sayısı: 2021/34İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01/06/2021 tarih ve 33 sayılı kararı ile Haziran Ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde alınan kararlar doğrultusunda Sinema salonlarında % 50 kapasite...

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İli: Kilis

Karar tarihi: 02/06/2021

Karar sayısı: 2021/34

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01/06/2021 tarih ve 33 sayılı kararı ile Haziran Ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde alınan kararlar doğrultusunda Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması ve kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07. 00--21. 00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmeleri kararlaştırılmıştır.

Gelinen aşamada Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 01/06/2021 tarih ve 153-8962 sayılı Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği İlimiz Valisi Sayın Recep SOYTÜRK başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca;

Sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, Karar vermiştir.

Kaynak: Habermetre

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