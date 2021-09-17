İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararları

Tarih aralığı seçiniz Başlangıç tarihi seçiniz Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Bitiş tarihi seçiniz Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık temizleFiltrele Filtrele Başlangıç tarihi seçiniz Bitiş tarihi seçiniz 15 Eyl 2021-37 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Geçici Olarak Bulunulan Yerlerde İzolasyon Koşulları) 08 Eyl 2021-36 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (PCR Zorunluluğu-2) 03 Eyl 2021-35 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (PCR Zorunluluğu) 24 Ağu 2021-34 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu) 03 Ağu 2021-33 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Kademeli Normalleşme 3. Etap ve Sonrasında Uygulanacak Esaslar) 28 Haz 2021-32 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Kademeli Normalleşme 3. Etap) 23 Haz 2021-31 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri) 11 Haz 2021-30 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin Muafiyet) Daha fazla göster

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