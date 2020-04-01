İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan çiftçilere ziyaret Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Yeniköy'de arazilerinde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti.

Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Yeniköy'de arazilerinde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Yoldaş, bugün her zamankinden daha fazla üretime ihtiyaç olduğunu söyledi.

İlde 72 çeşit ürünün yetiştiğini hatırlatarak, üretim sezonunun başında bulunulan bu dönemde boş kalan arazilerin değerlendirilmesini tavsiye eden Yoldaş, şöyle konuştu:

"Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz. Çiftçi varsa hayat var. İthalattan vazgeçtiğimiz bu günlerde çiftçimiz daha fazla üretmelidir. Yaşanan bu pandemi sonrasında yerli ürünlerin değeri de bir kez daha gözler önüne serildi. Her zaman olduğu gibi şimdi de söylüyoruz; ülkemizin geleceği tarımdır. Bu zor günleri hep beraber atlatacağımıza olan inancım tamdır. Bu konuda üretim devam ederken aramızda azami miktarda sosyal mesafeyi sağlamaya özen göstererek, salgın hastalığın yayılmasına engel olmaya çalışalım."

Kaynak: AA