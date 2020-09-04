İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan ahırları yanan çiftçiye ziyaret
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İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan ahırları yanan çiftçiye ziyaret

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz günlerde ahırı yanan Sıtkı Turan'ı ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan ahırları yanan çiftçiye ziyaret
04.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:18

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz günlerde ahırı yanan Sıtkı Turan'ı ziyaret etti.

Yoldaş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte ahırı yanan Turan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gerekli hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirten Yoldaş, aile fertleriyle sohbet etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de belediye olarak gerekli tüm desteği vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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