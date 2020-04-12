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Kayseri, Ekonomi

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Kayseri'de ekilmedik yer bırakmayacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'ye 1020 ton buğday getirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları doğrultusunda Kayseri'de ekilmedik alan bırakmayacağız" dedi.

12.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:23
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin,

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'ye 1020 ton buğday getirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları doğrultusunda Kayseri'de ekilmedik alan bırakmayacağız" dedi.

Kayseri'deki yazlık ekimlerle ilgili olarak bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları doğrultusunda Kayseri'de ekilmedik alan bırakmayacağız. Tohumu toprakla buluşturacağız direktifleri çerçevesinde çalışmalarımızı yaptık. Bununla ilgili olarak Kayseri'ye yüzde 75 hibe destekli 1020 ton buğday tohumu getirildi" dedi.

Tohumların Pınarbaşı başta olmak üzere Bünyan'ın bir kısmı, Özvatan, Felahiye ve Talas'ın yüksek kesimlerinde tohum dağıtımlarının yapıldığını açıklayan Mustafa Şahin, "Bu dağıtımların büyük bir çoğunluğuna ben de eşlik ettim. İlk tohumlarımız toprakla buluştu. Bakanlık bu konuda çok hızlı bir şekilde inisiyatif aldı. Bize gelen talimatlar doğrultusunda projeye başlıyoruz dememiz ile birlikte tohumu getirip toprakla buluşturmamız arasında 5 gün geçti. Bu çok büyük bir operasyondu ben bu operasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle lojistik konusunda bize destek veren ilimizdeki en büyük taşıma şirketlerinden birisi olan aynı zamanda tarımsal üretimde paydaşlarımızdan birisi olan Kayseri Şeker Fabrikası'na teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı dönemde araç bulmakta zorlanıyorduk, tek bir telefonumuzla sağ olsunlar çok uygun fiyatlarla hızlı bir şekilde araç tedarikini yaptılar" ifadesinde bulundu.

Tohum dağıtımlarının devam ettiğini söyleyen Şahin, "Ekilişler başladı. Pınarbaşı'nın yüksek kesimlerinde de dağıtımlarımızı tamamlayacağız. Buğday değil beraberinde kuru fasulye üretimi yapılacak ve yüzde 75 hibe desteği verilecek. Mercimek ekilişi de aynı şekilde desteklenecek. İlimizde 51 bin dekar alanda buğday ekilişi yapılacak. Bu ekilen çeşit ekmeklik bir çeşit. Kayseri'de aslında geçmişte yazlık ekilişler yapılmaktaydı. Bir müddet sonra insanlar bunu kışlık ekimin daha kolay olduğunu düşünerek bırakmışlardı. İhtiyacımız var, var olan ihtiyacımızı karşılamak için de zamanı ve mekanı hiçbir şekilde düşünmeden üreticilerimiz de taşın altına elini koydu" dedi.

Hazine arazilerinin de tarıma açılacağını duyuran Şahin, "İlimizdeki belirlenen hazine arazilerinin de tek yıllık ürünlerde 1 yıl, çok yıllık ürünlerde ise 3 yıl ücretsiz olarak ekilişinin yapılması için çalışmalarımıza başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki yapılan görüşmelerde hızlı bir inisiyatif alındı. Bu inisiyatif çerçevesinde belirlenen pilot illerdeki hazine arazilerinde ekiliş yapılacak.

Kayseri her zaman olduğu gibi üretim alanında önderliğini gösterdi. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Bakanımız olmak üzere bakanlığımızın tüm mensuplarına, ilimizdeki yerel yönetimlere, yerel destek verenlere tekrar teşekkür ediyorum. İyi bir mevsim geçirebilirsek biz ciddi anlamda buğday üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Felahiye'de üreticilerimizin hepsi devletimize minnettar. Sektör harekete geçtiği anda herkes hareketlenmiş oluyor. Biz ilimizde bir karış alanı boş bırakmamak adına her türlü gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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