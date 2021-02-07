İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den saman balyaları yanan üreticiye ziyaret

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan ilçesinde yem deposu yanan üreticiyi ziyaret etti.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan ilçesinde yem deposu yanan üreticiyi ziyaret etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Hırka Mahallesi'nde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiren Hidayet Demirtaş'ın işletmesinin önündeki arazide depoladığı yaklaşık 6 bin saman balyası, dün henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Şahin, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ile birlikte Demirtaş'ı ziyaret ederek, işletmede ve balyaların bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Demirtaş'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Şahin, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirterek, tarım sigortası yaptırmanın bu gibi durumlarda ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Demirtaş ise "Allah'ım bu şekilde bir sıkıntıyı kimsenin başına vermesin. Devletimiz yanımızda, köylülerimiz yanımızda, hepsine tek tek teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya