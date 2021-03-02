İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den mera açıklaması
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İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den mera açıklaması

02.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:27
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den mera açıklaması

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'ndeki çiftçilere kullandıkları meraları eski vasfına dönüştürme bedeli yazıldığını söyledi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'ndeki çiftçilere kullandıkları meraları eski vasfına dönüştürme bedeli yazıldığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Şahin, Yukarı Borandere Mahallesi'ndeki meraların "kadim mera" olarak kayıtlarda yer aldığını belirtti.

Meraların çiftçiler tarafından kullanıldığını ifade eden Şahin, "Siz 10 dekar alanı sürdüyseniz son güncellemeye göre dekarda 650 TL buranın tekrar meraya dönüştürülme bedeli var. Geçen yıla kadar burası sürülmemişti. Burası kadim mera. Bu bedel meranın eski vasfına dönüştürülme bedeli. Bu bedelleri ilgili ilçe belediyesinin hesabına yatıracaklar. Biz buraya merada ıslah projesi uygulayacağız. Tohum alınır, gübre alınır, sürülür eski haline getirilir. Buralar Cumhuriyet kayıtlarından bu yana mera." diye konuştu.

Yukarı Borandere Mahallesi'nde bazı çiftçiler, kendilerine gelen tebligatlara tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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