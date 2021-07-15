İl Tarım ve Orman Müdürü Ökdem; "Söke'de organik pamukla ilgili olumsuzluk yok"
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İl Tarım ve Orman Müdürü Ökdem; "Söke'de organik pamukla ilgili olumsuzluk yok"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ökdem; 'Söke'de organik pamukla ilgili olumsuzluk yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Söke'de üreticilerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri talep edilerek üretilen pamuğun organik olarak alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Söke'de üreticilerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri talep edilerek üretilen pamuğun organik olarak alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Geçen yıl Söke'de çiftçilerden ÇKS belgelerinin talep edilerek üretilen pamuğun organik olarak alındığı iddialarının gündeme geldiğini, bu sezon halihazırda herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirten Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ökdem, "Bundaki olay çırçır fabrikalarının kendi aralarında müşterilerini öncelikli olarak almasıyla ilgili bir konu olabilir. Fakat şu da var ki kayıt altına alınmamış bir ürününün doğrudan ÇKS belgesine istinaden organik tarım statüsüne geçmesi de mümkün değildir" dedi.

"Çırçır fabrikaları müşteri çekmek istiyor"

ÇKS Belgesi'ne göre organik tarım sistemine kayıt yapıldığına dair 2020 yılında konuyu detaylı olarak araştırdıklarının altını çizen Müdür Ökdem, "Bakanlıktan da birimler geldi. Biz de çırçır fabrikaları ve bu konunun muhataplarıyla tek tek görüştük. Esasen bizim sistemin böyle bir konuya cevaz vermesi mümkün değil. Öncelikle başvuru yapılması ve daha sonra saha kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bundaki olay belki çırçır fabrikalarının kendi aralarındaki müşterileri öncelikli olarak almayla ilgili bir konu olabilir. Çünkü 'beni tercih edin, mümkünse ben seni organik tarım sistemine filan kayıt ettiririm' filan tarzında bu iş oluyor. Ancak şu da var ki o yılın ürününü organik tarıma aldırması sistem olarak mümkün değil. Öncelikle bir beyanname vermesi gerekiyor. Daha sonrasında ilgili sertifikasyon kuruluşları aracılığıyla bunların kontrollerinin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"Söke'de olumsuz bir konu yok"

Organik tarımla ilgili mevzuatın belli olduğunu belirten Müdür Ökdem, "Kontrol sürecinden sonra bunun geçiş-1, geçiş-2 ve organik tarım gibi organik tarım kayıt sisteminde mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmış olması gerekiyor. Kayıt altına alınmamış bir ürününün doğrudan ÇKS belgesine istinaden organik tarım statüsüne geçmesi de mümkün değildir. Bu sene yine buna benzer denetimlerimiz ve araştırmalarımız devam eder. Duyumlar alırsak yine araştırmalarımıza devam ederiz. Şu an itibariyle Söke'de olumsuz bir konu söz konusu değildir. Söke'de organik tarım üzerinden beyanname yapanlar var. Çok fazla olmasa da organik tarım yapılıyor" dedi. - AYDIN

İl Tarım ve Orman Müdürü Ökdem; 'Söke'de organik pamukla ilgili olumsuzluk yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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