İl Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Başkan Acar'ı ziyaret etti

13.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:48

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a ziyarette bulundu.

Beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Alkoç ile belediyeye gelen Korkmaz, Başkan Süleyman Acar ile ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında görüşmede bulundu.

Başkan Acar, ziyaret dolayısıyla müdür Bülent Korkmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA