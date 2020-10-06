İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, çiftçilerle bir araya geldi
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İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, çiftçilerle bir araya geldi

06.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:58
İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, çiftçilerle bir araya geldi

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma ilçesindeki Muharremşah ve Basat köylerinde çiftçiler ile bir araya geldi.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma ilçesindeki Muharremşah ve Basat köylerinde çiftçiler ile bir araya geldi.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunları giderme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Verecekleri destekle üretimi artırma, çiftçiliği geliştirme amacı taşıdıklarını anlatan Çataklı, çiftçilerden gayret beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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