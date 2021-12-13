İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Duyurulmuştur (GÖKSU TAŞELİ KALKINMA HAVZASI PROJESİNDEN DEV DESTEK)

İlimiz Merkez, Başyayla, Ermenek, Sarıveliler ilçelerinde uygulanmakta olan Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesine başvuru yaparak Makine ve Ekipman almaya hak kazanan üreticiler sözleşmelerini imzalamaya başladı.

Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme amacı ile yapılan projede Akülü Budama Makası, Badem ve Ceviz soyma makinası, Çapa Makinesi, Ekim Mibzeri, Hayvan Kırkım Makinesi, Pülverizatör, Küçükbaş kilit sistemli yemlik, Seyyar Süt Sağım makinesi, Süt Soğutma Tankı, Yem ezme ve Karma Makinesi, Zeytin Meyve Hasat Makinesi ekipmanlarına başvuru yapan üreticilerimizden Merkez İlçede 151, Başyayla'da 80, Ermenek'te 120, Sarıveliler ilçesinde 106 üreticimiz olmak üzere toplam 457 üreticimize 6. 500. 000 TL. hibe desteği sağlanacaktır.

İl Müdürü ŞAHİNBAŞ ; Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında desteklemeye hak kazanan üreticilerimize Makine ve ekipmanlarının hayırlı olmasını dileyerek bölgemizde üretimde ve hayvancılıkta en çok ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları üreticilerimize kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ve bu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Makine ekipman hibesi almaya hak kazanan üretici listesi ve doldurulması gereken formlar İl Müdürlüğümüzün sitesinden yayınlanmış olup

Tarım İşletmelerinin Geliştirilmesi Hibesine

https://karaman. tarimorman. gov. tr/ Haber /740/2021_2-Tarim-Isletmelerinin-Gelistirilmesi-Hibesi-Sonuclari-Aciklandi

Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesine

https://karaman. tarimorman. gov. tr/ Haber /738/2021_2-Hayvancilik-Isletmelerinin-Gelistirilmesi-Hibesi-Sonuclari-Aciklandi adreslerinden ulaşabilirler.

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