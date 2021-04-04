İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanlarına mama dağıttı
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanlarına mama dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanlarına mama dağıttı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanları için şehrin muhtelif noktalarında mama dağıtımı faaliyeti gerçekleştirdi.

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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanları için şehrin muhtelif noktalarında mama dağıtımı faaliyeti gerçekleştirdi.

Mama dağıtma faaliyetine Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz ve çocukları katıldı.

Mama dağıtma faaliyetinin sadece bugüne özel değil pandemide sürekli yapıldığını söyleyen Mustafa Şahin, "Bugün Dünya Sokak Hayvanları Günü ve bugün çerçevesinde kurumumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte her zaman olduğu gibi farkındalık oluşturmak adına şehrimizin birçok noktasında sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu olay bu güne özel bir faaliyet değil, özellikle pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın ve valimizin sokak hayvanlarının beslenmesi, onlara yem tedarikleri konusundaki talimatları doğrultusunda tüm kurumlarımızda olduğu gibi bizler de elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarımızı beslemek için faaliyette bulunuyoruz. Bugün de biraz daha farkındalık olsun dedik ve kendi çocuklarımızla beraber şu anda Eskişehir Bağları'nda besleme faaliyetine başladık. Bundan sonrasında da yine şehrimizin muhtelif yerlerinde sokak hayvanlarımızı besleyeceğiz. Burada özellikle vatandaşlarımıza şunu belirtmek istiyoruz, kesinlikle dışarıdan bir hayvan satın almak yerine mevcuttaki hayvanları sahiplenmek bizim için en doğrusu. İnşallah bu günden sonrasında satın almak yerine, mevcut hayvanları barınaklardan alıp onlarla hemhal olmak, onları beslemek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen, her dönem yem tedariğinde bize katkı sağlayan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerimize teşekkür ederim. Bu farkındalığın da tüm hemşerilerimiz tarafından şehrimizin muhtelif yerlerinde yapıldığını bir kez daha beyan etmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanlarına mama dağıttı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanlarına mama dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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