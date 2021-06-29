İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Basın Bülteni/22)

BİÇERDÖVER KONTROLLERİ BAŞLADI Karaman'da 2021 yılı hububat hasadının başlaması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen biçerdöver kontrolleri hız kazandı.

BİÇERDÖVER KONTROLLERİ BAŞLADI Karaman'da 2021 yılı hububat hasadının başlaması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen biçerdöver kontrolleri hız kazandı.

İlimizdeki hububat ekiliş alanlarının yaklaşık yüzde 80'i biçerdöver ile hasat ediliyor. Bu kapsamda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü biçerdöver kontrolörlerinden oluşturulan denetim ekipleri ile biçerdöver dane kayıp denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Biçerdöverle Hasat Valilik Tebliği ile hasatta ürün kayıp oranı 2021 yılı için % 2 olarak belirlendi. İl genelinde hasat yapan biçerdöverlerin dane kayıplarını kontrol eden Karaman İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik ekipler, hububat hasadı döneminde çiftçilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığı, yangın söndürme ekipmanları, yardımcı eleman olup olmadığı, biçim yüksekliği, dane döküm durumu, elek ve elevatör, batör, kontrabatör gibi ayarlarının tam olup olmadığı denetleniyor. Ortalama verime ilişkin bilgilerle biçerdöver sahibi, operatörü ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgiler hasat denetim formuyla kayıt altına alınıyor. Hasat döneminde yapılacak denetim faaliyetleri neticesinde dane kayıp oranının %2 nin altında tutulması Karaman ekonomisine yaklaşık 50. 000. 000 TL katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir. Üreticiye tavsiyeler veren Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara biçerdöver sahibi ve köy halkı adına sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyede bulunuluyor. Yangın çıkma ihtimaline karşı çiftçilerin ve operatörlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Kontrol görevlisi teknik ekipler, yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olmalarını, yeterli yangın söndürme ekipmanlarının ve hasat sırasında pulluk bağlı bir traktörü tarlada hazır bulundurmaları gerektiği konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirerek konunun önemini vurgulanıyor. Yapılan denetimler sırasında Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle ilgili Valilik Tebliğ'i hükümlerine aykırı hareket eden biçerdöver sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre