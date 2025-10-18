Haberler

İl tarım müdürleri değişti mi, yeni il tarım müdürleri kimler oldu?

İl tarım müdürleri değişti mi, yeni il tarım müdürleri kimler oldu?
18 Ekim 2025 tarihli ve 33051 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Günün sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararları, atama listeleri ve yönetmelik değişiklikleri kamuoyunun bilgisine sunuldu. Peki, il tarım müdürleri değişti mi, yeni il tarım müdürleri kimler oldu?

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar arasında kurum ve bakanlıklarda yapılan yeni atamalar dikkat çekti. Özellikle il tarım müdürlüklerinde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, hangi illerde tarım müdürleri değişti, yeni göreve başlayan isimler kimler oldu?

İL TARIM MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

18 Ekim 2025 tarihli ve 33051 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Söz konusu sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı kararları, çeşitli kurumlarda yapılan atamalar ve yönetmelik değişiklikleri kamuoyuna açıklandı.

TARIM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ ATAMALAR

Yayımlanan kararlar kapsamında, il tarım müdürlüklerinde de görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Birçok ilde mevcut tarım müdürlerinin yerine yeni isimler atandı.

İŞTE YENİ İL TARIM MÜDÜRLERİ

Resmî Gazete'de yer alan atama listesine göre, Türkiye genelinde farklı illerde görev alacak yeni il tarım müdürleri belirlendi.

İşte yeni il tarım müdürleri:

Osman DEMİR
