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İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

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İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında yapılan toplantıya; TGM Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Gülseren Akay, TGA Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Mete Araz, TGA Destinasyon ve Tema Müdürü Mehmet Aydın Demir ile İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında yapılan toplantıya; TGM Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Gülseren Akay, TGA Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Mete Araz, TGA Destinasyon ve Tema Müdürü Mehmet Aydın Demir ile İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda; Kars'ın yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için çalışan kamu ve özel sektör kurum-kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü tanıtım faaliyetleri ile yerelde yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu, kurul üyeleri ve paydaşların il ve alt destinasyonlarının tanıtımı için yürüttükleri benzer çalışmaların bütünlüklü şekilde ele alınması ve tanıtım yaklaşımının tek bir bakış açısı altında toplanması, pazar bölümlendirmesinin kolaylaştırılması, etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmalarının ortaya koyulması, destinasyon markalaşması, il tanıtımında sinerji yaratılarak markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi, sonuç odaklı kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarının yapılması, destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması, il ve alt destinasyonlarına ilişkin içerik üretilmesi, sürdürülebilir ve öğrenen destinasyon çalışma modelinin oluşturulması ve tarafların görev alanına giren diğer konularda yapılması gereken işbirliği konuları istişare edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından başlatılan "İl Tanıtma ve Geliştirme Programı" kapsamında oluşturulan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Kars'ın turizm değerlerinin geliştirilmesi ve tanıtılmasında yol haritasının belirlenmesi için çalışan tüm paydaşların sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmesi, etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmalarının ortaya koyulması, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması amacıyla çalışmalar yapacak.

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