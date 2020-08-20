İl Spor merkezleri'ne kayıtlar online olarak yapılıyor Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından düzenlenecek olan İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri için kayıtlar online olarak başladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından düzenlenecek olan İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri için kayıtlar online olarak başladı.

Bu yıl toplam 39 farklı spor branşında açılacak olan il spor merkezlerinin yanısıra Engelliler için ise bedensel, işitme, görme engelli ve özel sporcular olarak il spor merkezleri düzenlenecek. Bu sezon sadece cimnastik için 5 yaşını doldurma şartı aranırken diğer tüm spor branşlarında ise 6 yaşını doldurmaları gerekiyor. Tamamen ücretsiz şekilde verilecek olan kurslar üç dönem halinde yapılacak. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler Gençlik Hizmetleri ve Spor ilmüdürlüğü'ne başvurun yanı sıra kayıtlarını online şekilde kendileri de gerçekleştirebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA