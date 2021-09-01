İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Demirtaş Başkanlığında Toplandı
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İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Demirtaş Başkanlığında Toplandı

İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Demirtaş Başkanlığında Toplandı
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İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Demirtaş Başkanlığında Toplandıİl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Demirtaş Başkanlığında Toplandıİl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı. Valilik Dara Toplantı salonunda, 2021-2022 sezonu içerisinde ilimizde oynanan profesyonel ve amatör tüm spor müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Vekili Cihangir Sağıroğlu, Mardin1969 Spor Kulüp Başkanı M. Nasır Duyan ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Kenti Futbol ve Voleybol'da temsil edecek kulüplere başarılar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, gerçekleşecek olan spor müsabakalarında gerek sağlık açısından gerekse de güvenlik açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması hususunda alınan tüm tedbirlerin uygulaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Yapılacak sportif müsabakalarda alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirme sunumuyla devam eden toplantıda 4 Eylül 2021 Cumartesi günü 21 Kasım Şehir Stadyumunda Mardin1969 Spor Modafen takımları arasında oynanacak maçta alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından gündemde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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