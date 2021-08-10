İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısına, Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve kurul üyeleri katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 2021 - 2022 Futbol Sezonunda alınacak tedbirlere ilişkin sunumun ardından, toplantı, gerekli değerlendirmelerin yapılarak kararların alınması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre