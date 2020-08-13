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İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Ağustos ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
13.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:11

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Ağustos ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; TFF 3. Ligde Nevşehir'i temsil edecek olan Nevşehir Belediyespor'a maçlarını Gazi Stadı'nda ve Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi sentetik sahada oynayabilmesi için gerekli olan spor alanı güvenlik sertifikasının verilmesi, Gazi Stadı'nın son durumunun değerlendirilmesi, 2019-2020 sezonunda tüm branşlarda ilimizde yapılan spor müsabakaları ve alınan önlemler ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Nevşehir İl Temsilcisi Tolga Karaca, Nevşehir Belediyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli, TVF Nevşehir Temsilcisi İlhan Ekici ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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