İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

13.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:44

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Salonundaki toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da oynanacak profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında alınacak tedbirler ayrıntılı olarak görüşülüp karara bağlandı.

İlgili kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 14 Oca'ta Hes Kablo Kayserispor- Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu.

Spor müsabakalarının, sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Vali Günaydın, takımlara başarılar diledi.

Kaynak: AA