İl Sağlık Müdürü Yıldırım, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini ziyaret etti
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İl Sağlık Müdürü Yıldırım, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini ziyaret etti

27.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:44
İl Sağlık Müdürü Yıldırım, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini ziyaret etti

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servisi ve evde sağlık hizmetleri servisini ziyaret etti.

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servisi ve evde sağlık hizmetleri servisini ziyaret etti.

Yıldırım, hastanede incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Servisleri gezen Yıldırım, salgın sürecinde yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Yıldırım, sağlık personeline başarı dileyerek taleplerini dinledi.

Yıldırım'a ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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