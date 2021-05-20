İl Sağlık Müdürü Yıldırım, filyasyon ekipleriyle toplantıda bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Sağlık Müdürü Yıldırım, filyasyon ekipleriyle toplantıda bir araya geldi

İl Sağlık Müdürü Yıldırım, filyasyon ekipleriyle toplantıda bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekipleriyle toplantıda bir araya geldi.

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekipleriyle toplantıda bir araya geldi.

Yıldırım, salgınla mücadelede filyasyon ekiplerinin çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaret eden Yıldırım, daha hızlı etkin bir çalışma yürütülmesi için özverili çalışmaların süreceğini ifade etti.

Toplantıda yapılan çalışmalar ve süreçle ilgili bilgiler veren Yıldırım, salgın sürecinde filyasyon ekiplerinin ve tüm sağlık çalışanlarının gayretlerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Sağlık Müdürü Yıldırım, filyasyon ekipleriyle toplantıda bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 15:37:09. #1.13#

title