İl Sağlık Müdürü Yavuz Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy'u ziyaret etti

DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'u ziyaret etti.

Ziyarette Yavuz ve Aksoy ilçede sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Yavuz, misafirperverliğinden dolayı Aksoy'a teşekkür ederek, kendisine ve mesai arkadaşlarına çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy da ilçede sağlıkla ilgili çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

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