İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir
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İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir" dedi.

Memişoğlu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Kemal Memişoğlu, "60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir. Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz. Salgında en büyük silahımız aşı.. Kurallara uyarak salgının üstesinden geleceğiz. Durmak yok çalışmaya devam" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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