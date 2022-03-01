SAMSUN (İHA) - İl Sağlık Müdürü Oruç : "Pik noktasına ulaştık, bundan sonra vakalar hızlı şekilde düşecek"

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan vaka haritasında Türkiye'de ikinci sırada yer alan Samsun'la ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "28 Şubat tarihine baktığımız zaman 37 kişinin hastaneye yattığını ve 50 kişinin de taburcu olduğunu görüyoruz. Taburcu olan ve iyileşen hastalarımızın daha çok olduğunu gördükçe bu pikin yavaş yavaş azaldığını göreceğiz" dedi.

İllere göre haftalık korona virüsü (Kovid-19) vaka sayısı haritasında 5-11 Şubat verilerine göre zirvede, 12-18 Şubat tarihleri arasındaki verilere göre ikinci sırada bulunan Samsun'da vakalar pik noktasına ulaşmasının ardından düşüşe geçti. Bu hafta itibarıyla vakaların düşüşe geçeceğini söyleyen Müdür Oruç, "2 yıldır korona virüsüyle mücadelemiz Samsun'da devam ediyor. Geldiğimiz noktada omicron varyantının etkisiyle geçen hafta kısmi bir yükselme oldu. Bu artış oranına rağmen ilimizdeki verilere baktığımızda bu hafta içerisinde pik noktasına ulaştık ve geriye dönüşlerin başlamış olduğunu görüyoruz. Vaka sayılarımızın bundan sonraki süreçte de daha hızlı bir şekilde azaldığını görmüş olacağız. Son hafta itibariyle baktığımızda da 7-8 binlere ulaşan test sayılarımızın 4 -5 binlere kadar azaldığını görüyoruz. Buradaki vaka oranlarının da daha da azaldığını görüyoruz. 28 Şubat tarihine baktığımız zaman 37 kişinin hastaneye yattığını ve 50 kişinin de taburcu olduğunu görüyoruz. Taburcu olan ve iyileşen hastalarımızın daha çok olduğunu gördükçe bu pikin yavaş yavaş azaldığını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Vefat eden vatandaşlar 70 yaş üstünde"

Aşılanmaya dikkat çeken Oruç, "Vakalarımız artıkça 65 yaş üstü vatandaşları daha çok korumamız gerektiğini söylemek istiyorum. Kronik rahatsızlığı olanlar, aşı olmayanlar daha çok omicron varyantından etkilenmektedir. Hastaneye yatanlarının çoğunluğunun 65 yaş üstü olduğunu görüyoruz. Hastaneye yatanların ve vefat eden vatandaşların 70 yaş üstündeki vatandaşlar olduğunu görüyoruz. Tüm hastanelerimizde Turkovac ve diğer aşılar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.