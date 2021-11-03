Son dakika haber... İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Organ naklinde canlılarımızı kesip ölülere dokunmuyoruz

Organ ve doku nakli konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle bir sempozyum düzenlendi. Etkinliğe İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlubay'ın yanı sıra konunun uzmanı öğretim üyeleri ile nakil olmuş hastalar katıldı. Sempozyumda, beyin ölümü bildirimlerinin ülkemizde düşük olduğu, beyin ölümlerinin organ bağışına dönüşme sayılarının da çok yetersiz olduğu belirtildi ve neredeyse 85 milyon nüfusa ulaşan Türkiye'de yılda ortalama 2 bin beyin ölümü bildirimi yapıldığı, bunun sadece 500'ünün organ bağışına dönüşebildiği vurgulandı.

"NAKİLDE BAŞARILIYIZ AMA BAĞIŞ YETERLİ DEĞİL"

"3-4 YAŞINDAKİ HASTALAR ORGAN BEKLERKEN ÖLÜYOR"

"BEYİN ÖLÜMÜ VE BİTKİSEL HAYAT AYNI ŞEY DEĞİL"

"CANLIDAN NAKİL KADAVRADAN NAKLE GÖRE DAHA STRESLİ"