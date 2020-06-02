İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan "Randevu almadan hastaneye gitmeyin" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan "Randevu almadan hastaneye gitmeyin" uyarısı

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayat sürecinde hastanelerde kabul edilecek hasta sayıları konusunda düzenleme yapıldığını, bu nedenle mutlaka Alo 182'den ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alarak müracaat...

İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan
02.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:00

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayat sürecinde hastanelerde kabul edilecek hasta sayıları konusunda düzenleme yapıldığını, bu nedenle mutlaka Alo 182'den ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alarak müracaat edilmesi gerektiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların normalleşme süreci ile hafifletilmeye başladığı hatırlatıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vaka sayılarının düştüğü bu günlerde koronavirüsle mücadelenin ikinci aşamasına geçildiği belirtilen açıklamada, İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'nın ifadelerine de yer verildi.

Kaşıkcı, normalleşme sürecinde vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı, Kovid-19 pandemisinin hafifleme sürecinde hastanelerde normale dönüş planı kapsamında yeni düzenlemelere geçildiğine dikkati çeken Kaşıkcı, bu sürecin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticiler ve farklı branşlarda çalışan hekimlerin dahil edildiği kurullar oluşturulduğunu belirtti.

Pandemi döneminde hizmet alamayan hastaların artan başvurusu, hastane kapasitesi ve hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak hazırlıkların yapıldığını aktaran Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Çalışanların ve hastaların güvenliği bizim içi çok önemli. Sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri belirlendiğinden, kabul edilecek hasta sayıları konusunda düzenleme yapıldı. Bu nedenle hastaneye mutlaka Alo 182'den ya da MHRS'den randevu alarak müracaat edilmeli. Hastalarımız mümkün olduğunca poliklinik muayenesine yalnız olarak, muayeneye alınacağından zorunlu haller haricinde refakatçi ile gelinmemesine dikkat etmeli. Bu süreci, birlikte kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak aşacağız. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile salgını kontrol altına aldık ancak tehlike henüz geçmiş değil. Bu yüzden normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde maske kullanımına, sosyal mesafeye ve kişisel hijyene her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi! 2 yıl önce başlayan kabus geri döndü
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi! 2 yıl önce başlayan kabus geri döndü
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Adnan Menderes
Magazin Ersin Korkut Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Genç Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan "Randevu almadan hastaneye gitmeyin" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:00:35. #1.14#
title