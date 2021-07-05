İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurumluları aşı olmaya çağırdı Açıklaması
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İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurumluları aşı olmaya çağırdı Açıklaması

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurumluları aşı olmaya çağırdı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, aşılanma oranını arttırmak için çırpındıklarını belirterek, "Değerli Erzurumlular, bu gidiş iyiye değil. Tüm anneler, babalar, evlatlar elinizin değdiği herkese aşı yaptırın.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, aşılanma oranını arttırmak için çırpındıklarını belirterek, "Değerli Erzurumlular, bu gidiş iyiye değil. Tüm anneler, babalar, evlatlar elinizin değdiği herkese aşı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan nüfusa göre aşılanma oranında Erzurum'un yüzde 45,2'yle kırmızı kategoride bulunduğunu hatırlattı.

Bu tablonun kendilerine hiç yakışmadığını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Mahalle mahalle, köy köy, yaylalara varıncaya kadar ekiplerimiz aşı için çırpınıyorlar. Kent meydanı, havaalanı, otogar, AVM'ler, muhtarlıklar, organize sanayiler, esnaflar, cuma namazı çıkışı camiler, tüm hastaneler, aile hekimlikleri kısaca sizlere ulaşabildiğimiz her yerdeyiz. Batıda aşı kuyrukları oluşurken, biz aşı için çırpınıyoruz. Değerli Erzurumlular, bu gidiş iyiye değil. Tüm anneler, babalar, evlatlar elinizin değdiği herkese aşı yaptırın. Delta varyantının tüm dünyada hızla yayıldığı bu dönemde, yeni bir dalganın aşı yaptırmayan illeri vuracağı çok net görünüyor."

Bedir, aşı olanların, olmayanları uyarmasını isteyerek, "Aşı için herkes seferber olmalı, bir gün bile beklemeden aşıları yaptırmalıyız. Bu tablo bize yakışmıyor, bu gidiş bizi zora sokacaktır. 18 yaş üstü herkesi bu günden itibaren aslında kuyruk görüntüsünü pek sevmesek de aşı için kuyruklar oluşturmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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