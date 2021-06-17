İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkuş, Eski İl Sağlık Müdürü Yemenici'den Vali Karadeniz'e Ziyaret

16 Haziran itibari ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ile Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.