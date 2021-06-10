İl Sağlık Müdürü Ceviz, iki hastanenin iletişim ekiplerine teşekkür belgesi verdi

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toros Devlet Hastanesi iletişim ekiplerine, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toros Devlet Hastanesi iletişim ekiplerine, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.

İl Sağlık Müdürü Ceviz, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toros Devlet Hastanesi iletişim ekipleri ile makamında bir araya geldi. Ceviz, buluşmada yaptığı konuşmada, kurumsal iletişimin önemine vurgu yaparak, "Verdiğimiz hizmet dolayısıyla 7/24 kesintisiz olarak insanlara dokunuyoruz. İşimiz gereği hoşgörülü ve tolerans sınırımızın yüksek olması gerekiyor. Alanımızda iyi bir hekim, iyi bir hemşire, iyi bir yönetici olabiliriz; fakat insanlarla sağlıklı iletişim kuramazsak bir noktada bunun fazla bir önemi kalmıyor. Bizim işimiz öncelikle gönüllere dokunmak. İyiliğin ve sağlıklı iletişimin gücüne inanmamız gerekiyor. Sağlık tesislerimizde sunulan hizmetlerin halkımıza aktarılması, toplumun sağlık okuryazarlık düzeyinin yükselmesi, vatandaşlarımızın sağlık konularında akıllarında kalan sorulara cevap bulmaları amacıyla hazırlayıp hayata geçirdiğiniz projelerle gerek yazılı-görsel medyada gerekse sosyal mecralarda bu hizmeti başarıyla verdiğinizi gözlemledik. Asli görevinizin yanı sıra gönüllük ilkesiyle yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı bir kez daha sizlere teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından İl Sağlık Müdürü Ceviz, "Nöbet Arası" programının hazırlanmasında emeği geçen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr İbrahim Akça, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Arife Ünüvar, Uzm. Dr. Yusuf Tolga Şanlı ve Sağlık Fizikçisi Cem Gökşen'i teşekkür belgesi ile taltif etti.

Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar ise Toros Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen "Toros'dan Gelen Sağlık" programı ile teşekkür belgesini aldı.

Programın sonunda; Arife Ünüvar ve Dr. Ruhsar Uçar, yazdıkları kitapları günün anısı olarak Ceviz'e hediye ettiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı