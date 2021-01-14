İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanına aşı yaptı
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İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanına aşı yaptı

14.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:47
İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanına aşı yaptı

Kayseri'de İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, merkez Talas ilçesinde 4 Nolu Sağlık Ocağında çalışan hemşire Fatih Temir'e Kovid-19 aşısı yaptı.

Kayseri'de İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, merkez Talas ilçesinde 4 Nolu Sağlık Ocağında çalışan hemşire Fatih Temir'e Kovid-19 aşısı yaptı.

Sağlık ocağında gazetecilere açıklamalarda bulunan Benli, tüm illerde sağlıkçılardan başlamak üzere Kovid-19'a karşı aşılamaya başlandığını söyledi.

Salgınla mücadelenin üç yolu olduğunu anlatan Benli, şöyle konuştu:

"Birincisi aşılama, ikincisi tedavisini bulursunuz, üçüncüsü de mesafeyi açarsınız. Aşılamayla pandeminin öneminde ışığı görmüş olacağız. Bu yangını söndürmenin en önemli yolu aşılamadır. Aşı ile ülkemizin pandemiyi yönetmedeki başarısı bir adım daha öne gitmiş olacak. Kayseri'de 100 yerde aile sağlığı merkezimiz var. Bu merkezlerimiz aşılamada önemli rol oynayacak. Burada rahatlıkla insanlarımız aşılama hizmeti alabilecekler. Bir risk sıralamasına göre aşılama yapılacak. E-nabızdan aşı olup olamayacağımızı görebiliyoruz. Eğer aşı hakkı kazandığımız görünüyorsa MHRS'den randevu alınarak aşılama gerçekleştirilecek. Günlük e-nabızı kontrol etmek işi hızlandırmak adına önemli. Sağlık çalışanlarının sayısına göre aşı gönderildi. 15 bin 760 aşı ilk etapta gönderildi."

Benli, Erciyes Üniversitesi'nde de bilim insanlarının Kovid-19 aşısına yönelik çalışmalarının sürdüğünü anımsatarak, emek verenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından kendi kan testinde Kovid-19 geçirdiği belirlenen Benli, hemşire Temir'e aşı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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