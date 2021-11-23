İl Sağlık Müdürü Benli, diş hekimlerinin gününü kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Diş Hekimleri Günü dolayısıyla Nimet Bayraktar Diş Hastanesi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, diş hekimlerini ziyaret eden Benli, hekimlerin gününü kutladı.

Burada konuşan Benli, ağız ve diş hastalıklarının en sık görülen sağlık sorunlarından olduğuna dikkati çekti.

Benli, önemli kayıplara yol açan ağız, diş hastalıklarının şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasında rol oynadığını belirtti.

Diş temizliğine İslam dininde de çok önem verildiğini ifade eden Benli, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, hadislerinde bu konuya dikkat çekmiştir. Kişilerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde özverili çalışan tüm diş hekimlerimizin gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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