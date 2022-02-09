İl Sağlık Müdürü Bedir: "Sağlıklı hayata gönül verin"

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"9 Şubat 2022 Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Tütün Kontrol Çalışmalarının bilinirliğinin artırılmasını sağlamak ve sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturmak ( Sigara Bırakma Poliklinikleri/ALO 171/ ALO 184/ Yeşil Detektör) amacıyla Türkiye geneli En Büyük Gönüllülük Hareketi olan "Görev Bende" kampanyası başlatılmıştır. Sigara kullananların bırakmalarının sağlanması, sigara kullanmayan kişilerin başlamasının önlenmesi, 4207 sayılı Kanunun ve tütünle mücadele kapsamında yürütülen hizmetlerin (Sigara Bırakma Poliklinikleri/ALO 171/ ALO 184/ Yeşil Detektör) bilinirliğinin artırılması hedeflenen bu kampanya kapsamında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğümüz ve gönüllülerimiz ile çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Sigaranın zararları konusunda bilgilendirmeler yapmak isteyen, işletmesinde sigara içilmesine müsaade etmeyerek dumansız işletmelere öncülük eden, fahri denetçi gibi 18 yaş altına sigara satışı veya kapalı alan ihlallerine yönelik mücadelede bulunan, sigarayı bırakan vatandaşlarımıza işletmesinin imkanlarını ücretsiz veya indirimli sunmak isteyen gönüllülerimizin katkıları ile yürütülecek bu kampanya sonucunda; sigarayı bırakmak için polikliniklere müracaat edip 6 ay boyunca kontrollerine gelip sigarayı bırakanlara Kanunun çıkış yıldönümü olan 19 Temmuz tarihinde 1 gr altın hediye edilecek, belirlenmiş kriterlere uygun olarak en fazla kişiye ulaşan her ilden 2 kişi yemekli toplantıya davet edilecek ve içlerinden en başarılı 5 kişiye Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz günü kapsamında ödül verilecek ve kriterleri yerine getiren 81 ilimizdeki en başarılı üçer işletmeye Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü personel desteği ve vergi indirimi sağlanacaktır. Tütün ürünlerini kullananların Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19)'na karşı daha fazla risk altında olduğu şu günlerde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününü fırsat bilerek, Sağlıklı Hayata Gönül Verin, sigarayı hayatınızdan çıkarın, diyoruz. Bu amaçla tüm vatandaşlarımız haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz hizmet veren Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'nı arayabilir ya da Erzurum Şehir Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Hastanesi ve Oltu İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurabilir." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel