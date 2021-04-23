İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den miniklere '23 Nisan' hediyesi
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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den miniklere '23 Nisan' hediyesi

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den miniklere '23 Nisan' hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları ziyaret ederek hediye verdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları ziyaret ederek hediye verdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ile Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören minikleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Açıkgöz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ile milletimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den miniklere '23 Nisan' hediyesi
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den miniklere '23 Nisan' hediyesi
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den miniklere '23 Nisan' hediyesi
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den miniklere '23 Nisan' hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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