İl Sağlık Müdürlüğüne maske için kumaş desteği Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, İl Sağlık Müdürlüğüne maske yapımında kullanılması için kumaş desteğinde bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, İl Sağlık Müdürlüğüne maske yapımında kullanılması için kumaş desteğinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yaptığı açıklamada, Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'ya desteğinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Her desteğin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerimizi en üst seviyede tuttuğumuz bu günlerde, kamu kurumları ve özel sektörden gelen maddi manevi her destek bizim için çok değerli. Berna hanıma da bu nazik düşüncesinden dolayı tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Kayseri'de koronavirüs tehdidinin bertaraf edilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da emeklerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA