İl Sağlık Müdürlüğünden hasta vefatına ilişkin açıklama

15.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:26

İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yatan Ayşe Karacan'ın (75) yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü iddialarına yönelik idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ortopedik operasyona alınan Karacan'ın yanlış kan verilmesi sonucu vefa ettiğine dair iddiaların yerel basında çıktığı hatırlatıldı.

Konuyla alakalı hastanece idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Hastaya hatalı bir kan ürünü verilip verilmediği, verildi ise miktarı, kan grupları ve hastanın olası ölüm nedenleri üzerinde inceleme yapılmaktadır. İnceleme bittiğinde daha detaylı bilgi paylaşılacaktır." denildi.

Kaynak: AA